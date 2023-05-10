МИД РФ: протест будет не единственной мерой в ответ на ЧП при возложении цветов в Варшаве

Москва, , 16:39 — REGNUM Решительный протест Польше будет не единственной контрмерой России на инцидент, случившийся во время церемонии возложения цветов послом России Сергеем Андреевым на кладбище в Варшаве 9 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Женщина с портретом солдата в День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Польской стороне, как мы уже говорили, будет заявлен решительный протест. И я вас могу заверить, это не единственные контрмеры. Мы рассматриваем (случившееся — ред.) как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны», — сказала Захарова.

9 мая агрессивная толпа не позволила послу России возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Провокаторы требовали, чтобы Андреев снял георгиевскую ленточку с пиджака. Посол был вынужден уехать. Власти Польши знали, что глава дипмиссии намерен по традиции посетить кладбище, однако необходимых мер принято ими не было.

В тот же день в МИД РФ заявили, что Варшаве будет заявлен решительный протест. «Рассматриваем (случившееся — ред.) как очередное проявление недружественного отношения с польской стороны», — заявили в МИД. Данная провокация — оскорбление памяти более 600 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Польши от немецкой оккупации, добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с главой российской дипмиссии, а также намерение польских властей «переименовать» Калининград, заявил, что эти события являются «уже не русофобией, а процессом, граничащим с безумием». Ничего хорошего совершение подобных шагов Польше не принесёт, добавил Песков.