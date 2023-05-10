В Совбезе РФ предупредили о планах Запада использовать российских подростков в диверсиях

Москва, , 16:54 — REGNUM Запад будет вовлекать российских подростков для достижения своих военных, диверсионно-террористических целей и в психологические операции для расшатывания ситуации в стране, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете».

Полиция опрашивает подростков © Сергей Карпухин/ТАСС

«Расшатывание внутриполитической ситуации в России остаётся одной из первостепенных задач США, решить которую Запад намерен в том числе с помощью обострения криминогенной обстановки в молодёжной среде», — заявил он.

Гребёнкин уверен, что Запад продолжит реализацию своей стратегии, направленной на ослабление России, при этом «не будет гнушаться вовлечением несовершеннолетних для использования в своих военных, диверсионно-террористических целях и психологических операциях».

По его данным, в целях разжигания агрессии в молодёжной среде используются все новые приёмы и методы, направленные на создание условий для возникновения вражды между молодёжными группировками, представляющими различные субкультуры.

«В частности, под кажущимися смехотворными и безобидными поводами — не так одет, не та прическа, поклонник не той музыки — стимулируется искусственное создание конфликтных ситуаций с участием доселе малоизвестных подростковых движений», — рассказал замсекретаря СБ РФ.

Однако он выразил уверенность, что «попытки Запада стимулировать разгул преступности в нашей стране обречены на провал».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после беспорядков 24 и 25 февраля задержали более 350 человек, в основном подростков, предположительно причастных к ЧВК «Рёдан». У некоторых нашли ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты. Массовые драки подростков в конце февраля также произошли в ряде городов Украины.

Вместе с тем сообщество футбольных фанатов «Эспаньола» считает, что история с так называемым ЧВК «Рёдан» является фейком, придуманным украинскими спецслужбами.

28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия приверженцев этого неформального движения попали в поле зрения Кремля, подобную активность нужно пресекать. По его словам, речь идёт о псевдосубкультуре «со знаком минус», которая не несёт российской молодёжи ничего хорошего.