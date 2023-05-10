Минэкономики Грузии: отмена виз положительно повлияет на грузинских граждан, живущих в России

Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Безвизовый режим положительно повлияет на грузинских граждан, проживающих в России. Об этом 10 мая заявила журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безвизовый режим положительно повлияет на проживающих в России граждан Грузии», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Квривишвили заявила, что власти Грузии допустят прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.

10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это является «очередной провокацией». По её словам, возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.