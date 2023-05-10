В минэкономики Грузии оценили отмену визового режима с Россией
Тбилиси, 10 мая 2023, 16:27 — REGNUM Безвизовый режим положительно повлияет на грузинских граждан, проживающих в России. Об этом 10 мая заявила журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
«Безвизовый режим положительно повлияет на проживающих в России граждан Грузии», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, Квривишвили заявила, что власти Грузии допустят прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.
10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.
При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это является «очередной провокацией». По её словам, возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.