Депутат Госдумы Новиков: Договор об обычных вооружённых силах в Европе изжил себя

Москва, , 16:48 — REGNUM России больше нет никакого смысла играть в игру под названием «Договор об обычных вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ), так как он уже не имеет никакого смысла и не помогает обеспечить безопасность Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Зампред КПРФ Дмитрий Новиков Василий Иванов © ИА REGNUM

Как отметил Новиков, другая сторона либо не исполняет положения ДОВСЕ, либо компенсирует формальное соблюдение этого соглашения развитием иных типов вооружений. Парламентарий призвал не забывать, что ДОВСЕ является частью ранее существовавшей целой системы договоров в сфере безопасности и сдерживания роста вооружений.

«Однако США поэтапно вышли из всех соглашений, взломали всю систему договорённостей, и в этой ситуации соблюдение Россией этого договора не имеет никакого смысла и никак не помогает обеспечить нашу безопасность, — констатировал Новиков. — Денонсация Россией этого договора означает приведение формальной стороны вопроса в соответствие с реальной».

Рассуждая о последствиях денонсации, Новиков отметил, что Запад должен наконец услышать Россию, которая в конце 2021 года подняла вопрос обеспечения коллективной безопасности в новых условиях. В частности, тогда речь шла о необходимости свёртывания активности НАТО у российских границ.

«Тогда может возникнуть новая система договорённостей, которая обеспечит сдерживание вооружений, а значит, решение ряда других вопросов. Например, ликвидацию возможности случайного начала войны, повышение взаимного доверия, расширение числа переговорных площадок. Но пока об этом остаётся только мечтать. Ситуация плохая. Вашингтон не выглядит договороспособным как при нынешней администрации, так и в случае если её сменят республиканцы», — сказал Новиков.

В связи с этим парламентарий признался, что он крайне негативно оценивает кандидатуру возможного претендента на пост президента США от Республиканской партии Рона Десантиса.

«У Трампа в этом отношении свои недостатки. И при всех их разногласиях на внутриамериканской авансцене они достаточно консолидированы в той политике, которая проводится в отношении России. А цель этой политики не просто ослабление страны, а её ликвидация, демонтаж. Вдохновляются авторы этих идей тем, что не так давно им удалось совершить немыслимое и демонтировать Советский Союз», — подытожил Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия намерена денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Глава государства уже назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении в Госдуме денонсации этого соглашения. Данный договор был подписан представителями стран — участниц НАТО и государствами — участниками Варшавского договора в ноябре 1990 года и вступил в силу в ноябре 1992 года. В 2007-м Россия приостановила своё участие в ДОВСЕ. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, проект денонсации договора об обычных вооружённых силах в Европе может быть внесён в парламент 10 или 11 мая и рассмотрен на заседании нижней палаты уже 16 мая. Слуцкий назвал верным шагом выход из договора, так как это может обеспечить безопасность Российской Федерации.