Лондон, 10 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) уступают российской армии по всем параметрам, несмотря на помощь со стороны Запада. Об этом заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Украине не хватает боеприпасов и артиллерийских орудий, а у России имеется… всё, что необходимо её войскам для наступления», — сказал специалист, уточнив, что для ВСУ ситуация развернулась на 180 градусов.

Британец считает, что у украинской армии есть всего 50 тыс. подготовленных военных, в то время как у российской армии их во много раз больше. В заключение Крук подчеркнул, что нынешнее положение ВСУ говорит о том, что киевский режим не готов нанести какой-либо существенный контрудар.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидаемое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может не стать решающим этапом конфликта. По его словам, никто не знает заранее, как пройдёт наступление ВСУ. Он также добавил, что союзники Киева должны искать возможности для увеличения и ускорения поставок военной помощи.

По мнению генерал-майора ВВС Греции в отставке, президента общества друзей Крыма в Греции Павлоса Христу, киевская армия не сможет провести контрнаступление в силу того, что не имеет для этого необходимых возможностей.