Москва, 10 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске после 31 мая 2023 года прекратят принимать заявления о выдаче виз, сообщили в посольстве Германии в России 10 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«Независимо от вашего региона, обработка всех заявлений о выдаче визы будет осуществляться только в посольстве Германии в Москве. Визовые отделы Генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023 г.», — сказано в сообщении.

Граждане России, желающие получить визы, должны будут «внести себя в список ожидания через систему бронирования», а посольство будет производить запись на приём для подачи заявления «в хронологическом порядке», заявили в дипмиссии. Запись на приём будет осуществляться через прежнего сервисного партнера посольства.

В апреле 2023 года глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия вправе не выдавать российским спортсменам визы, если Международный олимпийский комитет (вопреки позиции ряда западных стран, включая и Германию) позволит им участвовать в международных соревнованиях.

В январе 2023 года в ассоциации туроператоров России сообщили, что после отмены действия соглашения об упрощённом визовом режиме между Россией и ЕС сотрудники консульств европейских стран перестали выдавать российским туристам шенгенские визы на срок более года. Чаще всего визы оформляются на период поездки. При этом ряд стран ЕС не принимает заявления на выдачу виз от граждан России.