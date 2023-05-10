Москва, , 16:16 — REGNUM Информационные системы 24 федеральных органов власти будут переведены на комплексную национальную платформу «ГосТех» в 2023 году. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба правительства РФ.

Дом Правительства Российской Федерации Владимир Югасов © ИА REGNUM

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по созданию и развитию платформы «ГосТех».

«В 2023 году на комплексную национальную платформу «ГосТех» планируется перевести информационные системы 24 федеральных органов власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с указом президента регионы начнут подключаться к этой платформе в 2024 году.

В правительстве сообщили, что первым сервисом, запущенным на новой цифровой платформе, стало «Федеральное имущество онлайн». В ближайшее время к ней подключатся ещё 150 информационных госсистем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости обеспечить функционирование единой цифровой платформы «ГосТех» В документе отмечено, что создание, развитие и эксплуатация госсистем с использованием единой платформы должны осуществляться с 1 апреля 2023 года в отношении федеральных информационных систем, а в отношении региональных — с 1 января 2024 года.