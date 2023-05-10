В Конгрессе США обвинили ЦРУ в попытке выдать скандал с сыном Байдена за действия России

Вашингтон, , 16:21 — REGNUM Юридический комитет палаты представителей США установил причастность ЦРУ к попытке выставить скандал с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена за дезинформацию со стороны России. Об этом 10 мая сообщает РИА Новости.

Капитолий Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЦРУ или, по крайней мере, сотрудник ЦРУ мог помогать в усилиях по склонению к подписанию заявления», — цитирует агентство текст отчёта, относящийся к письму экс-чиновников разведки в поддержку Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком.

Конгрессмены ссылаются на письменные показания, в том числе экс-сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

«Американский народ заслуживает знать, что ноутбук и электронные письма Хантера Байдена были правдой. Они всегда были настоящими», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, осенью 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, которая, как утверждалось, была найдена в ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. На основании полученных из ноутбука данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джозефу Байдену, занимавшему пост вице-президента США.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать информацию о причастности госсекретаря Энтони Блинкена к попыткам скрыть историю с ноутбуком сына президента Джозефа Байдена Хантера Байдена.

При этом сам Блинкен отверг обвинения в причастности к истории с ноутбуком сына Байдена. Он уточнил, что он не имел никакого отношения к инициативе с письмами экс-чиновников разведки США в поддержку Хантера Байдена.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена. Трамп утверждает, что ФБР, расследующее дело о пропаже ноутбука с компроматом на Хантера Байдена, якобы направило множество запросов «цензурного характера» для сохранения конфиденциальности компрометирующих сына Байдена сведений. По словам Трампа, ФБР начало следить за тем, чтобы сын Байдена не прославился с плохой стороны, непосредственно перед президентскими выборами 2020 года.