Годовая инфляция в США в апреле замедлилась до 4,9%, обновив минимум с апреля 2021 года

Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Годовая инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась с 5% до 4,9% и достигла минимума с апреля 2021 года, сообщила 10 мая пресс-служба министерства труда страны.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в релизе, опубликованном на сайте министерства, говорится, что индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам апреля снизился в годовом исчислении до 4,9%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители (индекс Core CPI), в апреле составила 5,5%.

Кроме того, в месячном выражении потребительские цены в США за апрель выросли на 0,4% после роста на 0,1% месяцем ранее.

Ранее Associated Press сообщало, что американцы и жители других стран могут столкнуться с растущей инфляцией и ценами на бензин после принятого странами ОПЕК+ решения сократить добычу нефти до конца 2023 года.

Тем временем Центральный банк РФ в конце апреля снизил прогноз по инфляции в 2023 году в России, ждёт её на уровне 4,5–6,5% и вернётся к 4% в 2024 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что влияние в 2023 году курса рубля, который в минувшем году сдерживал инфляцию, будет, вероятно, проинфляционным.

Она отметила, что решения регулятора по денежно-кредитной политике, по ключевой процентной ставке ориентируются на текущий темп роста цен.