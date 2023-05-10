Reuters: Турция договорилась с Россией отсрочить платежи за природный газ на $600 млн до 2024 года

Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Власти Турции договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Отсрочка будет действовать до 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Турецкий поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, это первое решение о переносе платежей в рамках российско-турецкого соглашения, которое было достигнуто между правительством Турции и Газпромом и объявлено на прошлой неделе.

«Официально на 2024 год перенесена выплата в размере $600 млн. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители», — сказал один из собеседников издания.

По данным издания, об отсрочке других платежей по счетам за природный газ могут объявить в ближайшие месяцы. Министерства энергетики России и Турции, российская компания «Газпром» и турецкий Botas на запросы агентства не комментировали соответствующую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о договорённости с Газпромом об отсрочке части платежей за поставляемый Турции природный газ. Он добавил, что отношения России и Турции продолжают развиваться на самом высоком уровне как в сфере поставок природного газа, так и в области атомной энергетики.