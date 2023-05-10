Вашингтон, 10 мая 2023, 16:11 — REGNUM Власти Турции договорилась с Россией об отсрочке платежей по счетам за природный газ на сумму $600 млн. Отсрочка будет действовать до 2024 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

«Турецкий поток»
«Турецкий поток»
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, это первое решение о переносе платежей в рамках российско-турецкого соглашения, которое было достигнуто между правительством Турции и Газпромом и объявлено на прошлой неделе.

«Официально на 2024 год перенесена выплата в размере $600 млн. Огромное влияние на это оказал рост цен на энергоносители», — сказал один из собеседников издания.

По данным издания, об отсрочке других платежей по счетам за природный газ могут объявить в ближайшие месяцы. Министерства энергетики России и Турции, российская компания «Газпром» и турецкий Botas на запросы агентства не комментировали соответствующую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил о договорённости с Газпромом об отсрочке части платежей за поставляемый Турции природный газ. Он добавил, что отношения России и Турции продолжают развиваться на самом высоком уровне как в сфере поставок природного газа, так и в области атомной энергетики.