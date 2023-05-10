Москва, 10 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Заявления главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами «убивать русских по всему миру» являются терроризмом. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 10 мая на брифинге.

Виталий Белоусов/РИА Новости МИД России

7 мая глава управления разведки украинского министерства обороны Буданов заявил в интервью Yahoo News, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до победы Украины. Читатели издания раскритиковали его за эти слова.

«Интересно, что ещё требуется Белому дому, Даунинг-стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях?» — сказала Захарова, назвав Буданова одним из «новых киевских нацистов».

Что это, если не терроризм, добавила она. Дипломат предположила, что западные страны считают экстремизмом и терроризмом только те атаки, в которых гибнут граждане стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Буданова чудовищным. Он отметил, что такие угрозы подтверждают непосредственную организацию киевским режимом террористической активности в отношении России. Они в очередной раз подтверждают и то, что военная спецоперация была необходима. Песков добавил, что российские спецслужбы будут делать всё, что должно, на фоне этих террористических заявлений, а в Кремле понаблюдают за реакцией Вашингтона и других западных столиц.

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не одобряет нанесение ударов по мирным жителям где бы то ни было. Песков 10 мая отметил, что от европейских столиц никакой реакции на слова Буданова не последовало, тогда как власти США хотя бы выразили неодобрение по этому поводу.