Rzeczpospolita сообщила, что польские власти изъяли со счетов посольства РФ $1,2 млн

Варшава, , 15:47 — REGNUM Польские власти изъяли с банковских счетов российского посольства и торгового представительства 1,2 млн долларов, сообщило 10 мая польское издание Rzeczpospolita.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации сказано, что польская прокуратура признала эти средства вещественными доказательствами в ходе следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России в Варшаве, на которых находились значительные суммы. Сумма изъятых средств при этом не сообщалась.

Комментируя случившееся, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции. Он отмечал, что счета посольства были заморожены после того, как власти Польши заявили о подозрениях, что эти средства якобы могут быть использованы в целях «отмывания денег» или «финансирования терроризма».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы.