Ватикан, , 15:46 — REGNUM Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что состоялись контакты с Киевом и Москвой по поводу «мирной миссии», о которой ранее сообщил папа Римский Франциск. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Пьетро Паролин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он высказал уверенность в том, что миссия будет продолжаться, добавив, что в отношении неё есть новости, которые «носят конфиденциальный характер». По его словам, ранее Киев и Москва говорили, что не знают ничего о миссии, но затем состоялись контакты, в ходе которых недопонимание было урегулировано.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, по состоянию на 3 мая российская сторона пока не получала от Ватикана конкретных планов мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее папа Римский Франциск рассказал о проводимой миссии для достижения мира на Украине. По его словам, пока она непубличная. Понтифик подчеркнул, что готов сделать всё, что нужно, на пути мира.

Заявления о миссии мира, сделанные папой Римским Франциском на исходе его визита в Венгрию, вызвали сильное раздражение во многих украинских СМИ. Представители администрации украинского президента поспешили заявить, что «президент Зеленский не давал согласия на любые подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры происходят, то они происходят без нашего ведома и без нашего согласования».