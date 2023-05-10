Медведев: Польшу можно переименовать в Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ

Москва, , 15:42 — REGNUM Переименовать Польшу в Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ предложил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом 10 мая он написал в своём англоязычном аккаунте в Twitter.

Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/РИА Новости

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец».

«Польские русофобы хотят научить всех истории. Им не по душе наименование Калининград. Вместо него предлагают писать Крулевец», — отметил Медведев.

Он предложил вместо Кракова употреблять наименование Krakau, вместо Гданьска — Danzig, вместо Щецина — Stettin, вместо Познани — Posin, а вместо Вроцлава — Breslau.

«Список можно продолжать долго. И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переименование Калининграда Польшей безумием. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил в ответ на меры польской географической комиссии официально именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи. Однако он отметил, что Россия при этом не идёт на такие меры.