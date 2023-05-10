Париж, 10 мая, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки активно стремятся к ослаблению Москвы посредством развязывания «войны НАТО с ней» на территории Украины. Об этом заявил французский военный историк Рене Барки.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Наступление западного империализма во главе с США привело к «цветным революциям» и процессам обострения национализма и ненависти и десяткам тысяч невинных жертв», — приводит слова эксперта РИА Новости.

По словам Барки, опосредованная война на территории Украины, которую спровоцировал Североатлантический альянс, направлена на ослабление России. Она, как считает француз, призвана уничтожить славянские народы, в первую очередь русских.

«Речь идет об ослаблении России, чтобы расчленить её и получить доступ к её огромным богатствам», — отметил военный историк, подчеркнув, что для достижения этой цели используются все средства: русофобия, расизм.

При этом Барки акцентировал внимание на том, что Россия является частью Европы, и разрыв связей с Москвой будет невыгоден странам Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса (НАТО) предусматривают необходимость развёртывания ещё больших сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса.

Тем временем генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил накануне, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО.

«Россия не стремится к полномасштабной конфронтации с НАТО, но пытается действовать… при помощи гибридных, кибернетических и тайных действий», — заявил он.