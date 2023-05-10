Заслуженного артиста России Елизарова нашли мёртвым в запертой квартире в Москве

Москва, , 15:50 — REGNUM Заслуженного артиста РФ Анатолия Елизарова нашли мёртвым в квартире на юге столицы. Спасатели вскрыли дверь квартиры Елизарова, но к тому моменту мужчина был уже мертв. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Мим Анатолий Елизаров в пантомиме «Морская новелла». Выставочный фонд Б. Елин / РИА Новости

Как стало известно, 8 мая родственники актёра и режиссёра Анатолия Елизарова забили тревогу. Пожилой мужчина не выходил на связь и не открывал дверь в свою квартиру на Серпуховском Валу в Даниловском районе Москвы. На адрес артиста пришлось вызывать экстренные службы, чтобы вскрыть дверь и при необходимости оказать помощь пожилому мужчине. Однако спасатели обнаружили артиста мёртвым.

«С помощью МЧС и полиции была вскрыта дверь в квартиру на Серпуховском Валу, в одной из комнат которой было обнаружено тело 80-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Елизаров Анатолий Александрович родился 16 февраля 1943 года. Он был известным мимом, актёром и кинорежиссёром. Анатолий Александрович был удостоен звания «Заслуженный артист РФ» и являлся доцентом Российской академии театрального искусства. Постановки Елизарова в жанре пантомимы имели успех в 55 странах, в том числе в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Швейцарии и многих других. Швейцарские газеты в 1989 году во время фестиваля искусств СССР в Цюрихе называли Анатолия Александровича «русским Марселем Марсо». Елизаров сотрудничал с телевидением и кино. Он сыграл в кинокартинах известных режиссёров, таких как «Совсем пропащий» режиссёра Георгия Данелии, «Айболит-66» Ролана Быкова и многих других. Шесть лет Елизаров работал в соавторстве с артистом балета и киноактёром Марисом Лиепой.

Мим Анатолий Елизаров в пантомиме «Морская новелла». Выставочный фонд © Б. Елин / РИА Новости

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