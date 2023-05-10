Исламабад, , 15:32 — REGNUM Пакистан рассчитывает, что получится договориться с Москвой покупать российскую нефть за юани, заявил федеральный министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg.

«Мы надеемся, что это станет долгосрочным соглашением, в котором в качестве валют оплаты будут использованы пакистанская рупия и китайский юань», — заявил он.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Хуррам Дастгир Хан допустил, что для этого придётся увеличить размер валютного свопа, чтобы воспользоваться определенными возможностями, которые могут появиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил предстоящую поставку сырой нефти из России.

В середине апреля государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами. Власти Пакистана ожидают, что поставки нефти из РФ будут достигать 100 тыс. баррелей в сутки.