Грузинский журналист предрёк поддержку в Грузии решения РФ отменить визы и возобновить авиасообщение

Москва, , 15:35 — REGNUM Решение властей РФ отменить визовый режим с Грузией, а также снять запреты на полёты российских авиакомпаний в эту республику объясняется сразу несколькими причинами, но самая главная из них — Тбилиси не стал открывать второй фронт против России, несмотря на давление Киева и посольства США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил грузинский журналист, бывший советник посольства Грузии в России, экс-сотрудник Союза грузин России Иосиф Гвритишвили.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что изменилось в российско-грузинских отношениях? В первую очередь то, что грузинское руководство категорически отказалось открывать второй фронт против России. Несмотря на серьёзное давление и со стороны Киева, и посольства США, — сказал Гвритишвили. — Это самое важное, что повлияло на отмену этих запретов. Второе, Россия является первым торгово-экономическим партнёром Грузии. В-третьих, Грузия не вводит те жёсткие санкции, которые ввёл Европейский союз, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Кроме того, за последний год грузинское руководство не делало никаких русофобских заявлений».

При этом Гвритишвили прокомментировал высказывание президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала неприемлемой и провокационной отмену Россией визового режима.

«Она не имеет права определять внешнюю политику Грузии. В Грузии главные — это парламент и премьер-министр. У неё в последнее время очень серьёзный конфликт с правительством Грузии и с парламентом. Правительство всячески пытается дезавуировать её заявления», — пояснил Гвритишвили.

Поэтому слова Зурабишвили, по его мнению, нужно воспринимать как самодеятельность, которой следовало ожидать, если принимать во внимание её предыдущие заявления.

«Отмена визового режима встретит достаточно сильную поддержку со стороны Грузии. Тем более что только по официальным данным в России проживают 400 тыс. выходцев из Грузии», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, который был введён 21 июня 2019 года, и в числе прочего рекомендовал туроператорам воздерживаться от продажи туров, которые предполагают перелёт в Грузию с российской территории. Более того, глава государства с 15 мая отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии отреагировала на эти новости весьма своеобразно. По словам Саломе Зурабишвили, случившееся — это «очередная провокация». Она уверена — возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.