Вашингтон, 10 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Украинские ракеты «Гром-2» не смогли ударить по Крыму из-за неспособности обойти российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом 10 мая пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Отмечается, что украинские ракеты бессильны перед современной российской системой противовоздушной обороны (ПВО), так как Киев не смог разработать аналогичные характеристики для своего оружия. Поэтому снаряды не смогли обойти многоуровневую сеть ПВО Крыма с ядром из трёх единиц С-400 и достичь полуострова.

Авторы статьи отметили, что С-400 способны обеспечить более полудюжины уровней обороны с использованием нескольких взаимодополняющих классов ракет с различными дальностями и характеристиками.

При этом в Крыму также имеются системы ПВО С-300ПМ и «Панцирь», баллистические ракеты «Искандер», крылатые ракеты «Бастион» и три полка истребительной авиации, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая силы российской ПВО сбили в небе над Крымом две украинские баллистические ракеты, запущенные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, разрушений и пострадавших нет.