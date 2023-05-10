Челябинск, 10 мая 2023, 15:20 — REGNUM Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали блогера, который записал видеообращение с призывом атаковать Кремль, сообщила 10 мая пресс-служба СК по региону.

ФСБ
ФСБ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сказано в сообщении СК.

Как считает следствие, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, которые побуждают к совершению террористических действий. Так, мужчина в прямом эфире своего стрима призывал наносить удары по Кремлю. Запись размножилась по социальным сетям.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины в ночь со 2 на 3 мая предприняли попытку нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле.

Оба БПЛА были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава государства не пострадал, так как в момент атаки находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.