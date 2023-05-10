Челябинск, 10 мая, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали блогера, который записал видеообращение с призывом атаковать Кремль, сообщила 10 мая пресс-служба СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — сказано в сообщении СК.

Как считает следствие, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, которые побуждают к совершению террористических действий. Так, мужчина в прямом эфире своего стрима призывал наносить удары по Кремлю. Запись размножилась по социальным сетям.

«В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавила пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины в ночь со 2 на 3 мая предприняли попытку нанести удар двумя беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле.

Оба БПЛА были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава государства не пострадал, так как в момент атаки находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво.