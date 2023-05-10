В Швейцарии допустили использование активов ЦБ России для восстановления Украины

Берн, , 15:19 — REGNUM В Швейцарии хранится порядка 7,4 млрд швейцарских франков активов российского Центробанка России (свыше 8 млрд долларов). Об этом 10 мая сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Общая сумма заявленных резервов и активов российского Центрального банка, хранящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд швейцарских франков», — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте правительства страны.

Отмечается, что с 25 марта 2022 года все операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России, запрещены.

«Это означает, что активы банка были иммобилизованы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Евросоюзе продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а вырученные средства использовать для восстановления Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями, говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, Бельгия получила 200 млн евро в качестве доходов от замороженных российских активов и направит все средства на оказание помощи Киеву. Об этом 4 мая объявил бельгийский премьер-министр королевства Александер Де Кроо в Гааге.

Депутат Госдумы Диденко назвал Бельгию «барыгой» за изъятие активов России. «Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — такое заявление сделал Диденко.