Париж, 10 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Парижский центр искусства и культуры Жоржа Помпиду будет закрыт на ремонт на пять лет, с 2025 по 2030 год, стоимость работ только по модернизации фасада здания оценивается в 262 млн евро, заявила 10 мая министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

Pauline Maier/GlobalLookPress Парижский Центр искусства и культуры Жоржа Помпиду

«Центр Помпиду будет полностью закрыт на ремонт с конца 2025 года и вновь откроется в 2030 году», — сказала она в эфире BFMTV.

Помимо фасадных работ, планируется также модернизировать систему противопожарной безопасности и упростить посещение Центра Помпиду лицами с ограниченными возможностями.

Работы по модернизации фасада здания начнутся уже в 2023 году и продлятся до 2027 года, отметила Абдул-Малак. Залы музея начнут закрываться для посетителей в 2024 году. Открытый в 1977 году музей ранее ни разу не ремонтировался, напомнила министр.

По итогам 2022 года Центр Помпиду занял девятое место в списке самых посещаемых музеев мира, число посетителей составило три миллиона человек, сообщали ранее профильные эксперты. За всё время существования музея его посетили 300 миллионов человек.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям новых регионов страны выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев, а также созданию современных экспозиций. Должен быть разработан комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту повреждённых зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования, поручил глава государства.