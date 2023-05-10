Калининград, 10 мая, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Решение властей Польши называть Калининград Крулевец является инсинуацией, сообщили 10 мая в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград, — сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. — Все остальное просто инсинуации».

По его словам, с таким же успехом можно называть «Гданьск — Данцигом, а Республику Польшу — Царством Польским».

«Но мы придерживаемся официальных топонимов, чего требуем и от других», — заключил Лысков.

Ранее польская комиссия по стандартизации географических названий за пределами страны рекомендовала отказаться от названия «Калининград» и называть российский город польским именем Крулевец.

Аналогичным образом было рекомендовано использовать формулировку «Крулевецкая область» вместо Калининградской. Решение объяснили необходимостью вести борьбу с «русским миром», а также тем, что слово «Калининград», по мнению польских экспертов, «искусственное».