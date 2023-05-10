Политолог Евстафьев связал «переименование» Калининграда с имперскими амбициями Польши

Москва, , 15:25 — REGNUM Рекомендации Комиссии по стандартизации географических названий Польши называть Калининград польским топонимом «Крулевец» можно расценивать как один из шагов по возрождению государства от моря до моря, считает политолог, кандидат политических наук, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Калининград © Виталий Невар/РИА Новости

«Первое, что хочется сказать им (польскому правительству. — Прим. ред.), — идиоты! Неужели нечем заняться? Есть же более серьёзные проблемы, например, в экономике, в числе погибших наёмников на Украине… Но потом вспоминается их «ключевой проект» — Междуморье, желание возродить большую Польшу от моря до моря. Тогда получается, что такими переименованиями поляки пытаются пометить территории, которые им интересны, но пока находятся за их пределами», — поделился Евстафьев.

Эксперт отметил, что политика Варшавы несуверенна и построена на поддержке со стороны США и Великобритании. Поэтому шаг с переименованием Калининграда — один из многих и сделан с запросом на оценку Вашингтона.

«Запросная палитра — как отнесутся к такому решению американцы, одобрят ли. Если промолчат, то можно ещё шажок. Получается, поляки действуют с расчётом на будущее», — считает политолог.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть российский город Калининград польским топонимом «Крулевец». Об этом 9 мая сообщило польское издание Rzeczpospolita. В материале говорится, что в польском языке не рекомендуется использовать название Калининград. В Калининградской области уже назвали инсинуацией решение властей Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал процесс переименования Калининграда безумием. Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил в ответ на меры польской географической комиссии официально именовать Польшу «Привислинским краем», как во времена Российской империи. Однако он отметил, что Россия при этом не идёт на такие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился мнением, что власти Польши грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». После захвата здания русской школы в Варшаве 29 апреля Медведев высказал мнение, что России нет смысла дальше поддерживать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этом государстве находятся русофобы.