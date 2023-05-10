Киев, , 15:29 — REGNUM Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в редакции издания «Думская» в Одессе, из-за чего её работа была на время заблокирована. Об этом сообщили 10 мая в самом издании.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В издании отметили, что вынесению постановления об обыске предшествовал ряд резонансных публикаций о коррупции в руководстве военной администрации Одесской области и областном совете. Действия правоохранителей в редакции назвали посягательством на свободу слова и демократию.

Сотрудники СБУ не пускали журналистов на рабочие места, заявил главный редактор «Думской» Олег Константинов украинскому изданию «Страна». Он отметил, что в его кабинете силовики искали «документы каких-то фирм».

Позднее в редакции сообщили о возобновлении работы и завершении обысков.

Ранее в СБУ заявили о задержании блогера из Латинской Америки за поддержку России и СВО. Как сообщало ИА REGNUM, иностранца поместили под арест, его подозревают в изготовлении и распространении через интернет материалов, дискредитирующих высшее военно-политическое руководство Украины и украинских военных.