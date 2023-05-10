Москва, 10 мая, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Видео с места пожара в жилом доме в Москве, в результате которого погибли два человека, опубликовала столичная прокуратура. Кадры появились 10 мая в Telegram-канале ведомства.

Прокуратура Москвы Последствия пожара в жилом доме в Москве, в результате которого погибли два человека

Отмечается, что ЧП произошло в многоэтажном жилом доме на Северодвинской улице. На месте происшествия работают прокуроры

«По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что его тело с повреждениями обнаружено под окнами дома. Ещё одного погибшего нашли на первом этаже дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в промзоне на северо-востоке Москвы нашли обгоревшее тело художницы Ларисы Преображенской. 5 мая она приехала на территорию промзоны и сказала охраннику, что намерена сжечь ненужные вещи. Камеры видеонаблюдения показали вспышку пламени. По мнению правоохранителей, женщина стала жертвой несчастного случая из-за неосторожного обращения с огнём.