Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 15:06 — REGNUM В Иркутской области мужчина погиб после нападения на него стаи собак, сообщили 10 мая в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл в Усолье-Сибирском. Возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в результате нападения собак», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники СКР оценят работу органов местного самоуправления в сфере исполнения законодательства при содержании безнадзорных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в Промышленном районе Оренбурга из-за нападения стаи бездомных собак погиб восьмилетний мальчик, который гулял около гаражей. Возбуждено уголовное дело. 17 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак. Кроме того, Паслер напомнил о персональной ответственности каждого главы муниципалитета в вопросе безопасности людей.