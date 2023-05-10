Район имени Лазо, Хабаровский край, 10 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка, которую в начале апреля избил отец, скончалась в реанимационном отделении больницы в Хабаровском крае. Об этом сообщило 10 мая издание KP.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По данным следствия, в ночь на 2 апреля 35-летний житель посёлка 52-й километр в районе имени Лазо избил свою дочь поленом, а затем схватился за нож. Мать оттащила мужчину от ребёнка, затем вызвала скорую помощь и полицию. Отца задержали, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«У ребёнка были черепно-мозговая травма и отёк головного мозга», — сообщил изданию источник в системе здравоохранения края.

Смерть девочки наступила на прошлой неделе. Мотивы нападения отца на ребёнка устанавливает следствие. Известно, что мужчина лечился в психоневрологическом интернате.

Ранее в отношении отца возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено из-за отсутствия должного контроля и надзора за семьей со стороны органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Башкирии попыталась убить ножом спящую 12-летнюю дочь. Девочка проснулась и закричала, на помощь ей подоспел отец. Женщину забрали в психиатрическое учреждение, девочку доставили в больницу с порезами.