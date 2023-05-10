Варшава, , 15:07 — REGNUM В Польше в результате нападения на детский дом воспитанница получила не совместимые с жизнью травмы, ещё девять человек получили травмы. Об этом сообщило агентство РАР.

Скорая помощь © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его информации, 19-летний житель города Варты напал на детский дом в Томиславицах, он убил свою бывшую подругу из-за неразделенной любви.

По информации журналистов, после нападения пять человек с ранениями госпитализировали, ещё четверым была оказана помощь на месте происшествия. Всего в детском доме находилось 13 человек.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали нападавшего. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, на момент преступления был трезв.

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