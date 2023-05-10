Тбилиси, 10 мая, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Решение России об отмене визового режима для граждан Грузии и снятие запрета на авиасообщение с республикой являются неприемлемыми, написала 10 мая грузинский президент Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», — заявила Зурабишвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 мая 2023 года в России отменяется визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний. Соответствующие указы 10 мая подписал президент России Владимир Путин.

Российский МИД также 10 мая отменил рекомендацию для граждан России воздержаться от поездок в Грузию. А российские авиаперевозчики уже ведут подготовку по возобновлению полётов в Грузию, сообщили в Министерстве транспорта РФ. Отмечается, что российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.