Писательница Кэрролл в суде поделилась красочным описанием сцены с изнасилованием. Она заявляла, что Трамп предложил ей купить нижнее бельё в магазине люксовой одежды Bergdorf. И, когда она примеряла бельё, зашёл в её кабинку и силой заставил заняться любовью. В суде писательница упирала на то, что она была похожа на тогдашнюю жену Трампа. Они были одного типажа.

Малек Дудаков, , 15:20 — REGNUM Суд Нью-Йорка признал отставного президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах. Вердикт вынесен по иску журналистки и писательницы Джин Кэрролл, обвинявшей Трампа в изнасиловании в далёком 1996 году. Это первый обвинительный приговор в отношении Трампа — но, вполне возможно, далеко не последний.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако остаётся открытым вопрос, мешает ли это Трампу или, наоборот, помогает, и не оказалось ли на самом деле решение суда «первым блином комом».

Писательница Кэрролл в суде поделилась красочным описанием сцены с изнасилованием. Она заявляла, что Трамп предложил ей купить нижнее бельё в магазине люксовой одежды Bergdorf. И, когда она примеряла бельё, зашёл в её кабинку и силой заставил заняться любовью.

Причём Кэрролл тщательно скрывала этот факт от своих друзей и родственников. Хотя и утверждала, что акт изнасилования нанёс ей колоссальную психологическую травму и чуть не сломал всю журналистскую карьеру.

Впервые Кэрролл заговорила об изнасиловании после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году. Однако иск вчинила только сейчас, когда власти Нью-Йорка специально изменили законодательство штата и на один год убрали действие срока давности по делам об изнасиловании. Это фактически было сделано с прицелом на судебный процесс против Трампа и позволило Кэрролл начать свою тяжбу.

В суде писательница упирала на то, что она была похожа на тогдашнюю жену Трампа. Они были одного типажа, и поэтому Трамп мог то ли их перепутать, то ли просто попытать счастья с похожей женщиной.

Присяжным вновь дали заслушать известную аудиозапись разговоров Трампа, где он советовал при общении с женщинами показывать свою «маскулинность» и сразу хватать их за промежность. Эта запись утекла в прессу перед выборами 2016 года и чуть не стоила Трампу победы в президентской схватке с Хиллари Клинтон.

В то же время адвокаты Трампа пытались показать сходство показаний Кэрролл с сюжетом одного из эпизодов сериала «Закон и порядок» от 2012 года.

Джин Кэрролл покидает здание федерального суда после признания бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску Кэролл © JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

Они намекали на то, что Кэрролл могла просто выдумать историю с изнасилованием, подсмотрев её в популярном телешоу. Поэтому она 30 лет и не вспоминала об изнасиловании, а теперь лишь пытается сорвать куш, получив большую компенсацию от Трампа.

При этом адвокаты обратили внимание на то, что Кэрролл имела вполне успешную карьеру и семейную жизнь после случая с изнасилованием. А значит, заявления, что те события буквально сломали ей жизнь, не подтверждаются фактами.

Итоговое решение суда не удовлетворило обе стороны.

Коллегия присяжных признала Трампа невиновным по основному обвинению — в изнасиловании. Однако он был признал виновным в сексуальных домогательствах и клевете в отношении Кэрролл. Трампа обязали выплатить писательнице компенсацию в размере 5 миллионов долларов.

Адвокаты Трампа уже пообещали подать апелляцию, отказываясь смириться с таким вердиктом. Но и стороне истца решение суда не кажется идеальным — ведь Трампа так и не удалось уличить в изнасиловании. А именно к этому и стремились те силы, что стояли за иском Кэрролл. Все расходы на судебные тяжбы ей оплачивал крупный спонсор Демпартии и основатель портала LinkedIn Рид Хоффман.

Демократы стремились этим иском нацепить на Трампа ярлык «насильника». Так, чтобы осложнить для него задачу победы на следующих выборах. Ведь тогда можно будет проще агитировать, например, женский электорат — призывая не голосовать за «насильника». И сделать из этого ещё одну характеристику Трампа, кроме уже набивших оскомину обвинений в «расизме, сексизме и радикализме».

Нынешний судебный процесс — лишь один из первых, которые потенциально угрожают Трампу.

Бывший президент США Дональд Трамп явился в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization © JUSTIN LANE/POOL/EPA/ТАСС

В том же Нью-Йорке его пытаются засудить по обвинениям в мошенничестве из-за выплат денег порноактрисе Шторми Дэниелс.

Кроме того, Трампу грозят два федеральных расследования.

Первое из них касается обвинений в организации «мятежа» против американской демократии — в виде штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Второе расследование связано с секретными документами, обнаруженными у Трампа в ходе обысков в резиденции Мар-а-Лаго летом 2022 года.

Кроме того, ещё одно расследование идёт в Джорджии, где Трампа обвиняют в попытке давления на местные власти с целью пересмотра итогов выборов в свою пользу в 2020 году.

Демократы надеются на то, что всем грузом судебных проблем им удастся в итоге завалить Трампа, лишив его всяких шансов вновь вернуться в Белый дом.

Такая логика имеет право на жизнь — ведь до выборов ещё полтора года. И теоретически возможен даже сценарий, при котором Трамп будет избираться, уже находясь под арестом.

Однако на текущий момент все эти расследования лишь помогают Трампу усилить свои позиции в рамках президентской гонки. Он уже стал очевидным фаворитом на республиканских праймериз, обойдя своего основного конкурента Рона Десантиса на 30–40 процентных пунктов.

Трампу удалось уйти в отрыв и от действующего президента США Джо Байдена.

Например, в недавнем опросе ABC News Трамп стал обходить Байдена сразу на 7 пунктов — 47% против 42%. И Трамп к тому же собирает рекордные суммы пожертвований от своих сторонников и рядовых республиканцев, которые начинают консолидироваться вокруг его фигуры.

Бывший президент США Дональд Трамп (в центре) на встрече со сторонниками в рамках предвыборной кампании © CJ GUNTHER/EPA/ТАСС

Судебные иски помогают команде Трампа представлять его в образе аутсайдера, который оказался под ударом политических процессов и избирательного правосудия со стороны истеблишмента в Вашингтоне. Они хотят повторить успех 2016 года, когда Трамп на такой же «аутсайдерской» риторике смог стать президентом.

Сейчас ситуация в чём-то похожа — ведь у Байдена, как и у Клинтон образца 2016 года, имеется заоблачный антирейтинг. И твёрдое большинство американцев не хотели бы переизбрания Байдена на второй срок.

К тому же нынешние судебные проблемы Трампа дают карт-бланш уже республиканцам усиливать давление на Байдена и его семейство в рамках своих расследований о коррупции.

Демократы открыли ящик Пандоры — задействовав судебно-прокурорский аппарат как элемент внутриполитической борьбы. Теперь этим же прецедентом начнут пользоваться и их оппоненты.

В перспективе это не сулит ничего хорошего американской политической системе, когда в обществе образуется явный кризис доверия к правоохранительным и судебным институтам. А в ближайшей перспективе это гарантирует то, что на фоне дальнейшей «бразилизации» США президентская гонка будет происходить очень бурно и только усилит уже имеющийся острый раскол в американском обществе.