Москва, , 14:58 — REGNUM Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что решение организаторов чемпионата мира по дзюдо запретить болельщикам находиться на трибунах с георгиевскими лентами на одежде является следствием провокационных действий Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Светлана Журова © Максим Блинов/РИА Новости

Чемпионат мира проходит в столице Катара городе Дохе с 7 по 14 мая.

Ранее олимпийский чемпион по борьбе, депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк опубликовал в социальных сетях изображение трёх болельщиков с георгиевскими лентами. После этого организаторы чемпионата вывели этих зрителей с трибун, так как они не захотели снять георгиевские ленты.

Журова отметила, что сами организаторы навряд ли заметили бы георгиевские ленты.

«Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. На всех площадках, где ещё остались российские спортсмены, провокации устраиваются только Украиной», — приводит агентство её слова.

Олимпийская чемпионка добавила, что это началось ещё до воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, а после ситуация с каждым годом только усугублялась.

«Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов», — отметила депутат, добавив, что это была очередная провокация со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы Россия и весь мир плясали под дудку Киева.

«Вопрос только в том, как долго мир это ещё будет терпеть», — подчеркнула Журова, отметив, что если бы организаторы заранее предупредили болельщиков о том, что появляться на трибунах с георгиевскими лентами нежелательно, то инцидента можно было бы избежать.

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля Международная федерации дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но 2 мая, после изучения биографических данных российских спортсменов, не допустила восемь представителей сборной России. Уточняется, что спортсменов проверяли, чтобы установить места их работы и проанализировать их высказывания на тему российской спецоперации на Украине. В свою очередь, руководство сборной команды Украины по дзюдо решило бойкотировать чемпионат мира по этому виду спорта из-за допуска к соревнованиям спортсменов из Белоруссии и России.