Detik: гражданина РФ, помогавшего полиции Бали, обвинили в создании преступной группировки

Бали, Индонезия, , 14:46 — REGNUM Гражданина РФ Артёма Котукова, проживающего на острове Бали (Индонезия) и консультирующего местную полицию по делам о борьбе с наркотиками, обвинили в создании преступной группировки. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Полиция на о. Бали © Kuncoro Widyo Rumpoko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В региональной полиции заявили, что россиянин якобы создал преступную организацию для «совершения бандитских действий». Между тем в органах не уточнили, в чём именно состоит его преступная деятельность.

В свою очередь, россиянин отметил, что «разочарован» такими обвинениями. Он акцентировал внимание на том, что за всё время проживания на острове консультировал индонезийскую полицию и помогал бороться с наркотиками в качестве заместителя командующего Института быстрого реагирования по борьбе с наркотиками.

Котуков рассказал, что ждёт вызова в полицию, а также о планах обратиться в суд с заявлением о клевете.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая губернатор Бали Ваян Костер заявил, что власти острова захотели ограничить количество отдыхающих на острове иностранцев, в том числе россиян. По его словам, возможная система квот будет требовать от туристов регистрации за год до запланированной поездки. Таким образом, отдыхающие окажутся в очереди на въезд.