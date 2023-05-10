Пекин, 10 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Китайский обозреватель Сун Чжунпин высказал мнение о том, что парад в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал самым изысканным. Об этом 10 мая написал портал Sohu.

Григорий Сысоев/РИА Новости Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Москва

По его словам, парад 2023 года вышел за пределы воображения многих людей, при этом обозреватель отдельно выделил обращение президента России Владимира Путина. Он отметил, что основными темами речи российского лидера стали отвага, уверенность и решимость.

«Уверенность — это уверенность в победе в военном конфликте; отвага — это смелость провести военный парад, невзирая на удары со стороны Киева и его угрозы, влияющие на народный дух; решимость же означает столь же твердое намерение организовать парад, как и решимость удерживать передовую», — отметил Сун Чжунпин.

Обозреватель высказал мнение о том, что президент России провёл военный парад, чтобы укрепить боевой дух Вооружённых сил Российской Федерации, успокоить и объединить граждан.

Как передавало ИА REGNUM, депутат парламента Японии от оппозиционного блока Мунэо Судзуки призвал прислушаться к мнению президента России Владимира Путина по украинскому вопросу после его выступления на параде Победы на Красной площади.

«Путин заявил, что хочет решить эту проблему мирным путём, но недружественные страны не дают [России] этого сделать», — написал он в своём личном блоге, подчеркнув, что недружественные страны, напротив, пытаются уничтожить Москву.

Президент России, выступая на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность. Он обвинил в происходящем «западные глобалистские элиты», а также подчеркнул, что для Москвы недружественных народов нет «ни на Западе, ни на Востоке».