Москва, 10 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Склад ракетно-артиллерийского вооружения, предназначенного для ВСУ, уничтожен в Краматорском районе ДНР. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 10 мая на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Нанесение удара «Искандером» по украинским складам с боеприпасами и вооружением

Он уточнил, что российские войска в результате действий на донецком направлении уничтожили склад, находившийся у села Белокузьминовка. Вооружение с этого склада получала 55-я артиллерийская бригада ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что российские войска стали наносить высокоточные удары по резервным частям и складам ВСУ вместо объектов инфраструктуры. По его словам, ВС России приступили к борьбе с украинскими тыловыми эшелонами.