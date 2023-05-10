Москва, 10 мая, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении более 240 военнослужащих и наёмников. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк ВС России в зоне проеведения СВО

«За сутки на донецком направлении уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наёмников», — заявил представитель ведомства.

По его словам, украинская сторона также лишилась трёх боевых бронированных машин, четырёх автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Конашенков также рассказал об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в окрестностях Белокузьминовки в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что российские войска стали наносить высокоточные удары по резервным частям и складам ВСУ вместо объектов инфраструктуры. По его словам, ВС России приступили к борьбе с украинскими тыловыми эшелонами.