Войска РФ пресекли работу пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Минобороны РФ сообщило о пресечении деятельности пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Москва, 10 мая, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на купянском направлении, сообщил 10 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В районах населённых пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп», — сообщил он.
Кроме того, по словам представителя Минобороны, на этом же направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка «Акация», добавил Конашенков.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал о том, что на купянском направлении были уничтожены две ранее вскрытые ДРГ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, группа украинских диверсантов пыталась высадиться на семи катерах на левый берег Днепра в Херсонской области. Российские военные пресекли действия ДРГ ВСУ.