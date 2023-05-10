Москва, , 14:21 — REGNUM С 2014 года в Донбассе от действий вооружённых формирований Украины погибли более пяти тысяч мирных жителей, в том числе 138 несовершеннолетних, заявил 10 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«С 2014 года по конец апреля 2023 года погибли более 5 тысяч человек, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, 444 несовершеннолетних», — сказал Бастрыкин в ходе своего выступления на сессии молодежного Петербургского международного юридического форума.

СК расследует преступления ВСУ в Донбассе с 2014 года, напомнил Бастрыкин. Вскрываются многочисленные факты массовых захоронений мирных жителей, убитых ВСУ, отметил он. Идеология современных властей Украины — фашистская, и ВСУ, как следствие, «просто доставляет удовольствие» убивать мирных граждан, добавил председатель СК.

8 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, Запад пытается скрыть информацию о «нацистских» преступлениях, совершаемых ВСУ. Солдаты ВСУ убивают людей «в больших количествах» и «празднуют содеянное в нацистском стиле», подчеркнул эксперт.

6 мая Бастрыкин заявил, что военные ВСУ убивают мирных жителей ради развлечения, а также из-за плохого знания ими украинского языка или неосторожных высказываний. С 2014 года СК возбудил 2912 уголовных дел против 716 лиц по фактам преступлений, совершённых ВСУ в Донбассе, добавил глава ведомства.