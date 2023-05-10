Москва, 10 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники ВСУ в Запорожской области. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Цель

«В районе города Орехова Запорожской области поражён пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

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Кроме того, около населённого пункта Петровское в ДНР поражён пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в районе города Изюма Харьковской области. Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены 10 беспилотников ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска. При этом подразделения ВДВ сковывают действия противника на флангах.