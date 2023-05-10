Telegram-канал «Иди и смотри»: ВСУ начали массовую переброску подразделений в Запорожье

Москва, , 14:23 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к массовой переброске подразделений из Харьковской и Сумской областей в Запорожье. Об этом 10 мая передает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Основное направление — Запорожье. Через Днепропетровск», — приводит канал слова одного из местных жителей.

Также уточняется, что на протяжении последних дней украинская сторона ведёт разведку боем в регионе.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление. Он также уточнил, что неблагоприятная погода мешает Вооружённым силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление.