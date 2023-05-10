Сочи, Краснодарский край, 10 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» подписал контракт с 15-летним защитником Артёмом Бежкиным. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Воспитанник сочинского футбола Артём Бежкин подписал первый профессиональный контракт с основной командой нашего клуба», — говорится в сообщении.

Сроки контракта не уточняются.

Ранее Бежкин выступал в детском клубе «Жемчужина». С 2022 года он тренировался в академии «Сочи» и играл в Юношеской футбольной лиге за команду спортсменов 2007 года рождения. В апреле 2023 года он дебютировал за юношескую сборную России (до 16 лет) и забил гол в ворота ЦСКА.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:3. В настоящее время команда идёт на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками.