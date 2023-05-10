Глава МИД Украины Кулеба впервые за 10 лет отправился в Латинскую Америку

Киев, , 14:12 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Латинскую Америку. Об этом передаёт агентство РБК-Украина.

Дмитрий Кулеба © Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС

Согласно опубликованным данным, это первый визит главы украинского внешнеполитического ведомства в регион за последний 10 лет.

«У Украины есть уникальное и комплексное предложение для государств Латинской Америки», — написал он в своей колонке для издания, уточнив, что первым «элементом» зарубежной поездки является продовольствие.

По его словам, Киев готов расширять поставки и выходить на новые рынки. Он также отметил, что киевский режим может предложить услуги в сфере подготовки специалистов, технологическое оборудование и цифровые технологии.

Кулеба также указал на политические интересы восточноевропейской страны в регионе, подчеркнув, что Гватемала присоединилась к инициативе МИД Украины по созданию спецтрибунала против России.

Глава украинского МИД не указал место своего прибытия, однако сообщил, что примет участие в заседании совета министров Ассоциации карибских государств, который пройдёт в Гватемале 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Европейская комиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в ряд стран Восточной Европы. Всего в списке пять государств: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

Ранее Болгария, Венгрия, Польша и Словакия временно запретили ввоз ряда сельхозпродукции с Украины из-за переизбытка её на местных рынках. При этом представитель правительства Румынии Дан Кэрбунару заявил, что румынские власти не собираются вводить запрет на ввоз зерновых с Украины. Они намерены строго соблюдать нормы Евросоюза.

Обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю отметила, что поставки украинского зерна на рынки этих стран разозлили местных фермеров. По её словам, дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные государства, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины и потребовала от них соблюдения европейского единства в вопросах торговли. По данным ЕК, наиболее пострадавшим фермерам уже направили пакет поддержки в размере 56,3 млн евро.