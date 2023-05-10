Москва, 10 мая, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Полёты из России в Грузию могут начаться до конца мая, если стороны не поставят жёсткие условия, сообщил 10 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Gia Gvilava Аэропорт. Тбилиси

«Если со стороны Грузии не будет сложновыполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы», — сказал он РИА Новости.

Мурадян добавил, что российской туриндустрии Грузия интересна и нужна.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний.

В настоящее время российские авиаперевозчики ведут подготовку по возобновлению полётов в Грузию, уточнили в Минтрансе. Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.

Напомним, из-за небезопасной обстановки для россиян с 8 июля 2019 года Россия приостановила авиасообщение с Грузией. Решению предшествовали массовые беспорядки в Тбилиси и случаи нападения на россиян.