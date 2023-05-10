Бастрыкин заявил, что западные страны отказываются сотрудничать с СК России
Москва, 10 мая 2023, 14:07 — REGNUM Страны Запада нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету России в правовой помощи в рамках расследования уголовных дел за рубежом. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии Петербургского международного юридического форума.
«Мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам. Нам даже не отвечают на наши запросы», — заявил он, добавив, что Швейцария даже не сообщила о выходе из соглашения о правовой помощи.
Как передавало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам пыток военных Вооружённых сил РФ в украинском плену, новыми фигурантами стали начальники СИЗО в Харькове и Киеве. На основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и Службы безопасности Украины в Киеве.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении актрисы с Украины Адрианны Курилец, в видеоролике перерезавшей горло мужчине в военной форме.