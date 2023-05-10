Бастрыкин: Запад пренебрёг международным правом, отказавшись сотрудничать с СК России

Москва, , 14:07 — REGNUM Страны Запада нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету России в правовой помощи в рамках расследования уголовных дел за рубежом. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Молодежном юридическом форуме в преддверии Петербургского международного юридического форума.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам. Нам даже не отвечают на наши запросы», — заявил он, добавив, что Швейцария даже не сообщила о выходе из соглашения о правовой помощи.

Как передавало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам пыток военных Вооружённых сил РФ в украинском плену, новыми фигурантами стали начальники СИЗО в Харькове и Киеве. На основании показаний двух военнослужащих были возбуждены уголовные дела в отношении начальника СИЗО № 13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также иных лиц из числа сотрудников учреждений и Службы безопасности Украины в Киеве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении актрисы с Украины Адрианны Курилец, в видеоролике перерезавшей горло мужчине в военной форме.