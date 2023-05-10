Врио главы ФТС Давыдов сообщил о трудностях с экспортом нефти и газа из России

Москва, , 14:06 — REGNUM С экспортом из России нефти и газа есть определённые трудности, но компании адаптируются, сообщил 10 мая временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Танкер-газовоз © Сергей Гунеев/РИА Новости

«Экспорт. Определённые затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся», — сказал Давыдов, слова которого приводит ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле опубликовало доклад, согласно которому экспорт нефти и нефтепродуктов из России в марте стал самым высоким с апреля 2020 года.

Отмечается, что общий объём поставок вырос на 0,6 млн баррелей в сутки и составил 8,1 млн баррелей в сутки.

А в конце марта вице-премьер России Александр Новак заявил, что большая часть поставок энергоресурсов из России в 2022 году была перенаправлена на рынки дружественных стран. Он уточнил, что поставки нефти в Индию выросли в 22 раза.