Губернатор Гусев: на военном объекте в Воронежской области пресекли атаку двух БПЛА

Воронеж, , 14:08 — REGNUM Украинские войска направили два беспилотника для атаки на военный объект в Воронежской области. Нападение не удалось — один из аппаратов упал, второй был уничтожен, сообщил губернатор региона Александр Гусев 10 мая в своём Telegram-канале.

«Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением», — написал Гусев.

Он добавил, что лично следит за ситуацией. Местные власти продолжают взаимодействовать с органами правопорядка и военного командования. Предприняты дополнительные меры безопасности.

По данным СМИ, украинские беспилотники, начинённые взрывчаткой, намеревались атаковать в Воронежской области военный полигон. В результате их подрыва пострадали примерно 14 военнослужащих, погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотник также сбили над Воронежской областью рано утром 4 мая. Его обнаружила и уничтожила система ПВО, пострадавших и разрушений не было.