Бразилиа, 10 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Киев направил запрос Бразилии на приобретение 450 бронетранспортёров Guarani для гуманитарных нужд. Об этом 10 мая сообщил бразильский журнал Tecnologia & Defesa.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По информации издания, в документе содержится запрос на закупку до 450 бронетранспортёров Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что запрос на покупку был передан минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины.

Уточняется, что эти автотранспортные средства должны быть окрашены в жёлтый и оранжевый цвета, они предназначаются для перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали и эвакуации мирных жителей.

По информации журнала, покупку должны оплатить союзники Бразилии и Украины, закупка должна предусматривать гарантию, что бронетранспортёры будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Лула да Силва ответил на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по поводу конфликта на Украине. Бразильский политик в интервью Reuters сообщил о намерении найти третью альтернативу для решения украинского кризиса.

«Я хочу найти третью альтернативу для разрешения конфликта, которая заключается в построении мира», — заявил Лула да Силва, подчеркнув, что Бразилия не намерена занимать какую-либо позицию в конфликте.