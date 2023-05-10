Москва, , 14:14 — REGNUM Завоз бытовой техники в Россию по параллельному импорту в обход Казахстана может спровоцировать рост издержек дистрибьюторов на 10-12%, но не факт, что цены вслед за этим вырастут на аналогичный процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 мая заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он прокомментировал прогнозы о подорожании в России бытовой техники и электроники на 10-12% из-за того, что Казахстан ужесточит контроль за поставкой этой продукции в РФ и теперь российским дистрибьюторам придётся переориентироваться на Китай, Киргизию, ОАЭ и другие страны.

«Повышение цены на 10-12% — это, скорее всего, разговоры. Как они собираются таскать грузы из Киргизии, если Казахстан будет закрыт? И даже если издержки дистрибьюторов вырастут на 10-12%, то совершенно не факт, что цены надо будет поднять на аналогичный процент. Просто несколько снизятся прибыли торговцев. Я не думаю, что нам надо впадать из-за этого в панику», — сказал Делягин.

По мнению депутата, решение Казахстана свидетельствует о готовности соблюдать антироссийские санкции, что может осложнить отношения с Москвой, и привести к тому, что российская сторона проанализирует экономические отношения с Астаной и примет ответные меры, которые грозят Казахстану убытками.

В свою очередь, директор института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев спрогнозировал, что хотя после изменения маршрута параллельного импорта цены на бытовую технику и электронику несколько вырастут, по мере увеличения товарооборота ситуация нормализуется, оптимизируется и подорожание в перспективе сойдёт на нет.

Отчасти с ним согласен и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, который предположил, что поскольку Казахстан уже давно предупредил о своём намерении соблюдать антироссийские санкции, то российские дистрибьюторы уже успели подготовить альтернативные пути поставок.

«Рядовые россияне уже сейчас ощущают подорожание электроники. Гражданин РФ, покупая тот или иной электронный гаджет, доплачивает 10-15-20%. Это же касается автомобилей и электроники. И если техника подорожает ещё на 10-12%, то это случится не сразу, а постепенно до конца 2023 года», — сказал Щербаченко.

Кроме того, он объяснил, почему Россия не может полностью отказаться от параллельного импорта через страны ЕАЭС и не переключится на прямые поставки китайской продукции. По словам Щербаченко, Россия хочет сохранить свой рынок диверсифицированным, дабы там не стал однозначно доминировать один лишь китайский производитель.

По мнению Делягина, ситуация осложняется ещё и тем, что у РФ есть сложности с транспортной инфраструктурой.

«Никто не рассчитывал, что произойдёт переориентация на Восток, и её просто не успели развить. Напомню, что БАМ до сих пор не электрифицирован. Поэтому нам надо переориентироваться на внутреннее производство просто исходя из того, что всё, чего мы не производим сами, у нас, можно считать, нет», — подытожил парламентарий.

Ранее 10 мая «КоммерсантЪ» со ссылкой на ряд российских дистрибьюторов предупредило о возможности подорожания электроники на 10-12%. Причина — политика Казахстана, власти которого намерены ужесточить контроль за поставками этой продукции в Россию. Как следствие, закупать её придется в других государствах — Китае, Киргизии, ОАЭ и прочих, что неизбежно отразится на конечной стоимости поступающих в Россию товаров. До этого появилась информация о том, что в Казахстане запустят специальную онлайн-систему для контроля за ввозом и вывозом всех товаров, дабы таким образом бороться с обходом антироссийских санкций. Главной причиной такого поведения, могут стать опасения санкций, о которых Астану уже предупредила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг.