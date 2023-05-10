Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона. Встреча главы государства с губернатором прошла 10 мая.

Станислав Сергеевич Воскресенский Сайт Президента Российской Федерации

«Я Ивановскую область люблю, люди у нас замечательные, верю в потенциал региона, в людей, поэтому если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора», — сказал Воскресенский.

Также он доложил главе государства о работе в регионе по развитию малых городов и проектах в сфере образования.

«В целом у вас темп набран хороший, поэтому если жители области доверие вам окажут, конечно, я со своей стороны вас поддержу», — ответил Путин.

В октябре 2017 года Воскресенский стал врио губернатора Ивановской области. В сентябре 2018-го он победил на выборах главы региона, набрав 65,72% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года Воскресенский в ходе встречи с Путиным доложил, что в городе Шуе создаётся центр исследований проблематики малых городов. Президент поддержал эту инициативу.